Rize'de sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji yağışın bu akşam 18.00'e kadar sürmesini bekliyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Rize'nin bir çok noktasına son 24 saatte 75 kg ve üstü yağış düştü.

En fazla yağış ise 161 kg ile İkizdere ilçesi Çağrankaya Yaylası'nda gerçekleşti.

Güneysu-Handüzü Yaylası 132.9 kg ve Andon 127 kg yağış aldı.

Büyük tehlike atlatıldı

Rize'de yağışlar nedeniyle taşan dereler ve heyelanlar sonrasında ise Ardeşen ilçesi Deremezra köyünde 4 kişilik bir aile araçlarını sel sularına kapılmak üzereyken araçlarını terk ederek bir eve sığınarak kurtuldu.

İHA'nın haberine göre; yine ilçenin Tunca Beldesi Orta Mahallede içerisinde 5 kişinin bulunduğu bir aracın yolda biriken sudan dolayı ilerleyemeyerek bir tesise sığınarak kuruldu.

DSİ tarafından verilen bilgiye göre, Fındıklı ilçesindeki derelerin kritik seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Derenin taşma riskine karşı 15 aile tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Ayder Yaylası'na ulaşım sağlanamıyor

Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde 2 bungalov sele kapılırken, işletmede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediyeler ve STK ekiplerinden 269 personel ve 80 aracın Rize'de sel bölgesinde görev yaptığı kaydedildi.