Rize'de sağanak sonrası kritik toplantı

Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Rize'nin bir çok noktasına son 24 saatte 110 kg ve üstü yağış düşerken, en fazla yağış 136,2 kilogramla Rize merkeze bağlı Taşköprü'ye düştü.

Taşköprü'yü İkizdere ilçesinin Çağrankaya Yaylası 129 kg, Güneysu Handüzü Yaylası 124,4 kg ve Rize-Andon 110,9 kg ile izledi. Türkiye'de dün 303 kg ile en fazla yağışın düştüğü nokta olan Giresun'un Çanakçı ilçesi ise 104,6 kg yağış aldı.

Sel ve taşkınların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için geçen Rize Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Müdürlüğü'nde de bugün yönelik "Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Bakan Uraloğlu ile Bakan Bak'ın başkanlığında, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, AFAD ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla il AFAD Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda çalışmaların, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında devam ettiği belirtildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Toplantıda sel, taşkın ve heyelanlardan etkilenen bölgelerde kapanan yolların açılması, tahliye çalışmaları, enerji ve iletişim kesintilerinin giderilmesi, hasar tespit çalışmaları ve ilgili diğer hususlar değerlendirildi.

Çalışmalarda görev alan kurumların temsilcilerinden bilgiler alındı. Koordinasyon içinde yerine getirilmekte olan işlere ilişkin gerekli talimatlar verildi. İlgili tüm kurumlar selin izlerinin silinmesi amacıyla, omuz omuza, işbirliği içerisinde görev yapmaktadır. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."