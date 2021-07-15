Rize'de sel felaketi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 7'ye yükseldi.

İl genelinde dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu Güneysu ilçesinde yamaçtan kayan toprağın bir kısmını yıktığı ahşap evde bulunan ve haber alınamayan 3 kişinin cesetleri çıkarıldı.

Haber alınamayan kişileri arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren çok sayıda ekip, merkeze bağlı Muradiye beldesinde de kayıp ihbarı yapılan bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Son yapılan açıklamaya göre ise, aramalarda bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Buna göre afette yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Kayıpları arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi gece geç saatlerde çıkartılmış, kayıp ihbarında bulunulan Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık'ın cesedi ise bu sabah evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulunmuştu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz Salı başlayıp 14 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın meydana geldiği belirtildi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye Güneysu ilçesinde 207, Çayeli Madenli'de 190, Çayeli ilçe merkezinde 148 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, Trabzon, Giresun ve Samsun'dan canlı arama ve kadavra köpekleri görevlendirildiği kaydedilerek, "Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 gemi personeli, 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalış personeli ile Taşlıdere mevkisinde saat 06.00 itibarıyla çalışmalarına başlamıştır. AFAD'a bağlı il müdürlüklerinden 29 dalgıç, Emniyet Genel Müdürlüğünden 10 dalgıç görevlendirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.