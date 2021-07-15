Rize'de sel ve heyelan can aldı: 2 ölü

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık kayboldu. Vatandaşlarca yapılan aramanın ardından Yanık'ın cesedi evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulundu.

Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi gece geç saatlerde çıkarılmıştı. Böylece afette yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Ekipler, haber alınamayan Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde ise 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Sel ve heyelan nedeniyle ilçe merkezinde iki caddede yaklaşık 3 metre yüksekliğinde toprak birikintisi oluştu. Gece geç saatlerden itibaren çevre illerden ve Rize'den gelen ekipler ilçe merkezinde temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, dün akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldiğini, merkeze elektrik verilemediğini söyledi.

Heyelanlar nedeniyle ciddi sorunlar olduğuna değinen Özer, "İlçede 8 mahalleye yol olmadığı için ulaşamıyoruz. Hayati tehlikesi olan yerleri öncelik vererek boşalttık. Okul yurtlarımıza vatandaşları aldık. Merkez ilçeyi temizledikten sonra hasar tespitine başlayacağız." dedi.

Vatandaşların geceyi güvenli yerde geçirdiğinin altını çizen Özer, "Öğretmenevinde 12, Spor Lisesinde 15, Kaptan Ahmet Erdoğan Lisemizde 12 misafirimiz, toplam 39 misafirimiz var. Toprağın altında araç çıkıyor. Sadece merkezde 10, belediyenin 10 aracı ve hastanenin bodrumu dolmuş. Hasar tespit kaldırıldıktan sonra belli olacak." ifadelerini kullandı.