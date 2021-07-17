Rize'de selin vurduğu alanlar afet bölgesi ilan edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da şehir hastanesi ve diğer projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Rize'de büyük bir felaketin yaşandığını söyledi.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Rize'de olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendileri, milletvekillerimizle birlikte yaptıkları çalışma ve araştırmalarda özellikle çok büyük felakete maruz kalan yerlerde bir defa oraların Afet Bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden beklentileri oldu. Ben de buradan oraların yapılacak çalışma ile afet bölgesi ilan edilmesi hususunda kendilerine bu haberi verelim dedik. O bölgeler Afet Bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de felakette ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar diledi, kaybolanların da bir an evvel bulunması temennisinde bulundu.

Bayram vesilesi ile tüm vatandaşlara, İslam alemine, tüm insanlığa sevinç, huzur, esenlik ve sağlık afiyet niyaz eden Erdoğan, pazartesi günü Kuzey Kıbrıs'a gideceklerini ve salı günü KKTC'de olacaklarını söyledi.

Vatandaşlardan COVID-19 salgınına karşı tedbiri elden bırakmamalarını isteyen Erdoğan, "İnşallah bugünleri geride sağ salim bıraktığımızda, ülkemizin önünde aydınlık bir ufuk bizi beklemektedir. Yeter ki kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını ve geleceğini düşünerek dikkatli olalım." dedi.