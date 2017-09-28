Rize'deki sel can aldı

28 Eylül 2017

Rize'nin Çayeli İlçesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, gece etkisini artırdı. Yağmurun şiddetini artırması bölgede sel ve heyelana yol açtı. Gürpınar Köyü'nde çöken bir evin enkazı altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralı çıkarıldı. İlçenin Seslidere, Yeşiltepe ile Kaptanpaşa köylerinde taşkınlar nedeniyle yollarda mahsur kalan yaklaşık 10 kişi de yardım çağrısında bulundu. Bölgeye AFAD, AKUT, UMKE ve İDAK'dan oluşan çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Yollar kapandı

Şiddetli yağışın sürdüğü bölgede Çayeli-Kaptanpaşa, Rize-Küçükçayır ve Çamlıhemşin-Ardeşen karayolları sel nedeniyle ulaşıma kapandı. İl genelinde 40 kadar köy ile ulaşım kesildi. Görevlilerin seferber olduklarını belirten Rize Valisi Erdoğan Bektaş, "Yağışlar bölgede şiddetini gece saatlerinde artırdı. Çöken bir evin enkazı altında kalanlar olduğu bilgisi bize geldi. Ekiplerimizi seferber ettik. Umarım felaketin boyutları artmaz" dedi.

Okul tatil edildi, helikopter istendi

Bölgede yaşanan sel ve heyelan nedeniyle Çamlıhemşin İlçesi'ndeki okullar bugün için tatil edildi. Kent genelinde 6 ev heyelan tehlikesine karşı boşaltıldı.

Kalkandere İlçesi'nde ise iki, Pazar İlçesi'nde ise bir iş makinesi sel sularına kapıldı. Sele kapılan iş makinesi operatörleri kendi çabalarnı ile kurtuldu. Metrekareye son 24 saatte 140 kilogram yağış düşen ilçede mahsur kalanlar için Malatya'dan askeri helikopter de istendi.

Kaynak: DHA