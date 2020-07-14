Rize'deki selde iki kişi hayatını kaybetti

14 Temmuz 2020

Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesi Yeni Mahalle'de Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlattı.

AFAD ekipleri Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkardı.

100'ün üzerinde araç selden hasar gördü

Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Bölgede çok sayıda ev ve iş yerinin alt katlarını su basarken ilk belirlemelere göre 100'ün üzerinde araç selden hasar gördü.

Yetkililer çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ifade ederken üç evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi.

Selden yaralı olarak kurtarılan bir kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Rize Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, selden yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki Havva Tüysüz'ün müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tepe yaptığı açıklamada, Tüysüz'ün dün gece geç saatlerde yaralı olarak çıkarıldığı Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yapılan ilk müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını hatırlattı.

Yaralıya hastanede her türlü müdahalenin yapıldığına belirten Tepe, "Olay yerinde kalbi durmuş ve ekiplerimizi ilk müdahalenin ardından kalbini çalıştırmıştı. Ardından hastaneye kaldırılmıştı. Maalesef yaralı olarak hastaneye getirilen 82 yaşındaki teyzemiz hayatını kaybetti." dedi.

Havva Tüysüz'ün ölümüyle selde hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

İçişleri Bakanı Soylu: Rize'de selden etkilenen 2 kişi hastanede

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sele ilişkin, "An itibarıyla hastanede 2 kişi var. Onlar da taburcu edilecekler. Beklentimiz o yönde." dedi.

Soylu, "Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram." diye konuştu.

Rize'de hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Soylu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri buradalar. Akşamdan beri tüm ekipler çalışıyor." dedi.

Kaynak: AA