Rizeli 6 çocuk annesi kadın yüzlerce yıllık 'bugün ne yemek yapsam?' problemini ChatGPT ile çözdü!

Rize’nin Melikgazi Mahallesi’nde yaşayan 59 yaşındaki 6 çocuk annesi Emine Kurt, başta ev hanımları olmak üzere günlük hayatta her gün yemek yapan bütün insanların sıkça karşılaştığı "Bugün ne yemek yapsam?" sorusuna farklı bir çözüm buldu. Kızı Büşra Kurt’un önerisiyle tanıştığı yapay zeka uygulaması ChatGPT, Emine Kurt’un mutfaktaki en büyük yardımcısı haline geldi.

Malzemeleri söylüyor, ChatGPT tarifi veriyor!

Dolabında bulunan malzemeleri yapay zekaya söyleyen Emine Kurt, aldığı önerilerle her gün yeni yemekler deneyerek kararsızlıktan kurtuluyor. Bu sistemi kolayca kullanmayı öğrenen Kurt, zamanla yapay zekadan yalnızca yemek tarifleri değil, çiçek bakımı ve tavuklarının sağlık sorunları gibi konularda da öneriler almaya başladı.

"Kararsızlıktan kurtuldum"

Yapay zekanın hayatına kattığı kolaylıkları anlatan Emine Kurt, bu teknolojiyle kızının aracılığıyla tanıştığını belirterek şunları söyledi:

“Kalabalık bir ailem var ve her gün ne yemek yapacağımı düşünmek büyük bir sorundu. Kızım Büşra, ChatGPT isimli yapay zeka uygulamasını kullanıyordu. Onunla bir arkadaş gibi konuşuyordu. Merak edip denedim, dolabımdaki malzemeleri söyledim ve hemen yemek önerileri aldım. Artık kararsız kaldığımda sürekli ona danışıyorum. Sadece yemek değil, çiçeklerimin hastalıklarından tavuklarımın yumurta sorununa kadar birçok konuda yardımcı oluyor.”

"Ailemizden biri gibi oldu"

Kız Büşra Kurt, annesinin yapay zeka ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlattı:

“Ben yapay zeka ile konuşurken annem kiminle konuştuğumu merak ediyordu. Anlattım ve o da denemek istedi. Yemek yapma konusundaki kararsızlığına büyük bir çözüm oldu. Hatta tavuklarımız yumurta yapmayı bırakmıştı, o konuda bile öneriler aldı. Artık yapay zeka, ailemizden biri gibi oldu.”

Şiveleri nedeniyle zaman zaman yapay zekanın soruları anlamakta zorlandığını belirten Emine Kurt, yine de bu teknolojinin günlük yaşamında büyük kolaylık sağladığını vurguladı.