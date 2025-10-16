Rojin'in ölümünü aydınlatacaklara 4 milyon TL ödül!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü sahilinde cansız bedeninin bulunmasıyla başlayan şüpheli ölüm soruşturması, Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) raporuyla yeniden gündeme geldi.

ATK raporunda, Kabaiş'in kesin ölüm nedeninin "suda boğulma" olduğu belirtilirken, genç kadının vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilmesi soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Olayın aydınlatılması için girişimlerde bulunan Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, daha önce ilan ettiği 2 milyon TL'lik ödülü 4 milyon TL'ye çıkardığını duyurdu.

"Amaç kamuoyunun desteğini maksimize etmek"

Kaya açıklamasında, "Bu artışın sebebi, maddi bir amaç değil; aksine, adaletin bir an önce tecelli etmesi ve sevgili kardeşimizin faillerinin Devletimizin ve milletimizin yardımıyla hızla yakalanması için kamuoyunun desteğini maksimize etmektir. Amacımız, soruşturmaya katkıda bulunarak devletimize faydalı olmak ve toplumsal vicdanı rahatlatmaktır. Rojin Kabaiş'in katillerini adalete teslim edecek kesin ve doğrulanabilir bilgiye sahip her vatandaşımızı, vicdanının sesini dinlemeye ve güvenlik güçlerimizle gizlilik içinde iletişime geçmeye davet ediyoruz. Adaletin sağlanması için verdiğiniz desteğe şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.