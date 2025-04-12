Roketsan ile Endonezya'dan ortak üretim tesisi işbirliği

Antalya'daki Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan NEST Kongre Merkezi'nde devam eden 'Antalya Diplomasi Forumu 2025'in katılımcıları arasında ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de yer alıyor.

'Antalya Diplomasi Forumu 2025'in Türkiye'nin diplomatik alanda gerçekleştirdiği en önemli faaliyetlerden biri olduğunu vurgulayan İkinci AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde Türk savunma sanayinin ihracatını hızlı artırabilmek için uluslararası ilişkilerin, uluslararası işbirlikteliklerinin çok hızlı artırılmasını hedefliyoruz. En son bizim de yayınlamış olduğumuz Endonezya ile bir ortak üretim sözleşmemiz, ortak üretim tesisi kurma projemiz var, bu konuda Endonezya Cumhurbaşkanı da buradaydı, onunla direkt görüşme fırsatı yakaladık. Bu ilişkilerin hızlı bir şekilde yukarıya taşınması bizim ülkemizin savunma sanayi ihracatının da artırılması için kritik önem arz ediyor" dedi.

Gemisavar, seyir füzeleri ve çeşitli akıllı mühimmat sistemleri üretilecek

Endonezya merkezli savunma sanayi şirketi ile imzaladıkları anlaşmanın gemisavar füze, seyir füzeleri ve çeşitli akıllı mühimmat sistemlerinin üretimini kapsadığını ifade eden İkinci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin savunma sanayindeki işbirlikleri sadece bir ürün satmaktan ibaret değil. Türkiye aslında dost ve kardeş ülkelere, müttefik ülkelere, savunma sanayi konusunda birlikte teknoloji geliştirmeyi de sunuyor. Bu bize şöyle bir alan açıyor. Aslında klasik anlamda ürün satmak yerine işbirlikleriyle mevcut olan pazarı büyütmek ve mevcut olan pazarda da aslında Türkiye'nin üretim kabiliyetini yukarıya taşıma avantajını sağlıyor. Bu aslında birçok ülke için çok önemli bir avantaj. Özellikle savunma sanayinde yatırım yapmak isteyen ülkeler, Türkiye ile yapılan işbirliklerinin çok büyük faydasını görüyorlar. Bizim ülkemiz açısından da aslında mevcut kabiliyetlerimizin üzerine koyabileceğimiz, onları geliştirebileceğimiz bir imkan sağlıyor."