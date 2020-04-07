ROKETSAN üretim biriminde patlama oldu

07 Nisan 2020

ANKARA- Türkiye’nin füze ve roket ile bileşenlerini üreten en büyük şirketi durumundaki Roketsan’ın Ankara Elmadağ’da bulunan üretim tesislerinde 7 Nisan günü 14.47 dolayında patlama oldu. Patlamada can kaybı yaşanmadığı, 3 çalışanın hafif yaralandığı bildirildi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, patlamanın yakıt depolarında olduğu kaydedildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de bir açıklama yaparak, “Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadesini kullandı.

Patlamanın Roketsan’ın üretim sürecine etki edip etmeyeceği ya da ne düzeyde edeceğine yönelik bilgi verilmedi.

ROKETSAN’da Haziran 2009 yılında da bir patlama yaşanmış, açıklamada patlamanın atık yakıtların imhası sırasında beklenenden daha yüksek seviyede bir patlamanın yaşanmasından kaynaklandığı belirtilmişti. Yine şirkette Eylül 2013’te patlama meydana gelmiş ve 4 kişi yaralanmıştı. Bu patlamanın nedeni olarak da atık yakıt imhası gösterilmişti.

Kaynak: AA