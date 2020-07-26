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Romanya, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı

Romanya, COVID-19 tedbirleri kapsamında her hafta güncellediği riskli ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı.

Romanya, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı
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Romanya, COVID-19 tedbirleri kapsamında her hafta güncellediği riskli ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı.

Romanya Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Gözetim ve Kontrol Merkezinin internet sitesinde yayımlanan "epidemiyolojik olarak yüksek riskli ülkeler listesi"nden Türkiye çıkarıldı.

27 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni listeye göre, Türkiye'den gelen kişilere ülkeye girişte 14 gün karantina uygulanmayacak.

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