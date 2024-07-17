Rönesans Rezidans duruşmasında kalp krizi geçiren sanık hastaneye kaldırıldı

Hatay'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daire satılan, geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerde 269 kişinin yaşamını yitirdiği Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans davasında, tutuklu sanık, şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu duruşmada kalp krizi geçirdi. Duruşmaya ara verildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti. Rönesans Rezidans ile ilgili yargı süreci geçtiğimiz Nisan ayında başlamış ve ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Davanın 2. duruşması da bugün Hatay Adliyesinde gerçekleştiriliyor. Duruşmaya Rönesans Rezidans’ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katılım gösterdi.

Duruşmaya; rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun SEGBİS üzerinden, tutuklu kontrol elemanı Önder Artun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ.D. mevcutlu olarak, tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmanın devam ettiği esnada tutuklu olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan sanığın kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.