Rosatom, yerli şirketlerden beklentilerini açıkladı

Mehmet KAYA-ANKARA

Sürecin başından itibaren Rosatom Genel Müdürü Alexey Lichachev ilk kez resmi bir açıklama yaparak, yerli şirketlerden beklentilerini sıraladı. Süreç içinde sözleşme feshinden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak önceliklerinin projenin zamanında bitirilmesi olduğunu belirtmiş ve taraflarla temas kuracağını açıklamıştı. Bakanlık, Rosatom’a bir mektup göndererek yerlileştirme taahhütlerine bağlı kalınması ve işin zamanlamasına uyulmasını beklediğini iletmişti.

Alexey Lichachev yazılı açıklamasında firmalardan beklentilerini sıralarken sorumluluk konusunda yerli firmalara işaret ederek, “(iş üstlenecek yerli firmalar) Son olarak da şirketin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği, 2023’te ilk ünitenin inşasının tamamlanması hedefine ulaşılmasına katkıda bulunmak için mümkün olan her şeyi yaptığını görmek istiyoruz” ifadesine yer verdi.

Alt yüklenicilerle görüştük Alexey Likhachev’in açıklaması Soçi mahreçli olarak “Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi öncesinde Rus Devlet Şirketi Rosatom’un Genel Müdürü Alexey Likhachev’in değerlendirmesi” başlığıyla yapıldı. Açıklamada sürece ilişkin verilen bilgide, ortak girişimin Türk ortağı IC İçtaş suçlanarak, “IC İçtaş AŞ., işin kalitesini ve zamanlamasını etkileyen çok sayıda ihlal yapmıştır. Bu nedenle proje yönetimi, IC İçtaş AŞ ile sözleşmenin feshedilmesine karar vermiştir” denildi.

Ayrıca, inşaatta yüzde 80’i Türk olan 25 bin kişinin çalıştığı ve bu çalışan sayısının ileride artacağı belirtildi. Bunun dışında, iş üstlenen yerli firmaların da sayısının artacağı vurgulanarak, inşaatta iş üstlenen firmalardan beklentiler, yetkinliğini onaylaması, şeffaflık-dürüstlük-titizlik olarak sıralandı. Üçüncü beklenti ise ilk ünitenin 2023’te inşasını tamamlanması hedefine uyum olarak sıralandı.

Çalışanların temmuz maaşı ödenecek

Akkuyu NGS’den yapılan başka bir açıklamada ise sözleşmesi feshedilen T2IC şirketi çalışanlarının temmuz ayı maaşlarının ödeneceği duyuruldu. Açıklamada, T2IC şirketinin mutabakat ile sözleşmeyi feshetmeyi reddettiği ve maaş ve diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtilerek, TL ile maaş alan çalışanların ücretlerinin yüzde 35 artırılacağı, kıdem ve ihbar tazminatları, kullanılmayan izinler dahil tüm haklarının korunacağı yönünde TSM’nin iş teklifi yaptığı aktarıldı.