Son dakika: RTÜK başkanı değişti mi, Ebubekir Şahin gitti mi? RTÜK Başkanı kim oldu, hangi isim seçildi? Yeni RTÜK Başkanı kim?

RTÜK başkanı değişti!
Son dakika haberi... RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Ebubekir Şahin döneminin sona erdiğini ve RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş’in seçildiğini duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) başkanlık görevinde değişim yaşandı.
RTÜK üyesi İlhan Taşcı, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, Ebubekir Şahin döneminin sona erdiğini, başkanlığa hukukçu Mehmet Daniş’in seçildiğini duyurdu.
İlhan Taşcı: Yeni dönem daha özgürlükçü olmalı
Taşcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. RTÜK başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim. RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır.”
Ebubekir Şahin, 2019 yılından bu yana RTÜK Başkanlığı görevini yürütüyordu.