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RTÜK Başkanı Şahin: Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı

RTÜK Başkanı Şahin, "RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor. Köşelerden 'ayar' verilen günler mazide kaldı." ifadesini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son zamanlarda bazı köşe yazarlarının başta RTÜK olmak üzere devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırmak üzere sistemli bir kampanyaya başladığını dikkatle izliyoruz. RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor! Köşelerden 'Ayar' verilen günler mazide kaldı." ifadelerini kullandı.

 

 