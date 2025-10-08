RTÜK Başkanı Şahin: Yüzde 95'in üzerinde denetim sağlıyoruz

Ankara Bilim Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in verdiği "Dijital İletişim Dünyası" başlıklı açılış dersiyle başladı. Programa akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından mini bir konser sunuldu ve gün için hazırlanan video gösterildi.

"Hayat tarzımızın her tarafında dijital iletişim var"

RTÜK Başkanı Şahin, dijitalleşmenin hayatın her alanında hızla yaygınlaştığını vurgulayarak, "Elimizdeki telefonlarımızdan, bindiğimiz araçlardan, evdeki elektronik eşyalarımızdan, düşünce biçimimizden ve hayat tarzımızın her tarafında dijital iletişim var. Bu dijitalleşme iletişim alanında da çok hızlı bir şekilde varlığını göstermekte ve iletişim alanındaki dijitalleşme ise tüm bahsetmiş olduğum hayatımızın her alanındaki dijitalleşmeden çok daha hızlı gelişim göstermekte. Bunun tabii ki faydalarını insanlığa karşı, toplumlara karşı ve bizlere karşı faydalarını göreceğiz ve görüyoruz. Bir taraftan da her güzel şeyin fazlası nasıl zararsa zararını da görmekteyiz ve görmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçmişle bugünü karşılaştıran Şahin, teknolojik dönüşümün hızına dikkat çekerek, "Bizler 1990'larda iletişim araçlarını kullanırken bir daktilo, bir radyo, bir imkan varsa bir televizyon, matbaamız varsa bir okulda muazzam bir üniversiteydiniz. Biz de bu dönemden geçtik. Fakat sonrasında burada öğrendiklerimizin ve burada gördüklerimizin adaptasyonun ne kadar hızlı olduğunu da gördük" dedi.

"Yüzde 95'in üzerinde denetimimiz var"

Dijital medyadaki içerik denetimine de değinen Şahin, "Günümüzde oturduğu yerden çektiği videoları, ses kayıtlarını veyahut da yazdıklarını çok hızlı bir şekilde paylaşarak platformlar üzerinden dünyanın her tarafına ulaşılabilen gazeteciler var. Kişisel gazeteciler. Burada eksik ne? Editöryel sorumluluk ve tabii ki bunun yanında da içerik denetimi. İşte biz de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak hızla dijitalleşen bu iletişim çağında kendi alanımızla ilgili editöryel sorumluluğun yerine getirilmesi ve içerik yönetimi yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmak kolay değil. Radyolarda, televizyonlarda, geleneksel yayın yapan mecralarda bunu yapabilirsiniz. Rahatlıkla şunu söyleyebilirim; yüzde 95'in üzerinde bir denetimimiz var" diye konuştu.

Şahin, "Sizin karşınıza gelen denetimsiz alandan çıkmış olan birtakım içerikler belki çok fazla gündeme getirilmekte ama bunlar sadece denetim alanından kaçan çok ufak, birtakım sizin karşınıza gelebilecek kadar cüretkar görüntüler. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sorunsuzca devam etmektedir" diye konuştu.