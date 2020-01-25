RTÜK depreme ilişkin provokatif yayınlar için inceleme başlattı
RTÜK, Elazığ'daki deprem sonrası radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), Elazığ'daki deprem sonrası radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberlere yönelik inceleme başlattığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve haberler için RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.
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