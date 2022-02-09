RTÜK Üyesi Taşçı: 3 uluslararası haber sitesine 72 saat süre tanındı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uluslararası haber sitelerinin yayın lisansları gündemi ile toplandı. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, toplantıda alınan kararları, sosyal medya paylaşımı ile değerlendirdi.

Taşcı, şunları kaydetti:

“RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı. Oy çokluğuyla alınan kararla, amerikaninsesi.com, dw.com/tr ve tr.euronews.com sitelerine lisans için 72 saat süre tanıdı. Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek.

Ulusal basının ardından sıra, uluslararası haber sitelerinin denetlenmesine ve sesinin kesilmesine geldi. RTÜK’ün ‘sitede video var lisans almalı’ bakışıyla denetlenmeyecek hiçbir haber sitesi kalmaz! Asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun, eleştirmesin.

1- RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı.

Oy çokluğuyla alınan kararla, https://t.co/B2HDmVmYsC https://t.co/LSLxeumcEI ve https://t.co/d2d99Kp1BC sitelerine lisan için 72 saat süre tanıdı.

Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek. — İlhan Taşcı (@ilhantasci) February 9, 2022

RTÜK’e internet yayınlarını denetleme yetkisine veren yasa 2019 yılında yürürlüğe girdi. Üç yılın ardından RTÜK’ün aklına yabancı haber sitelerinin gelmesi hayli ilginç. Anlaşılan devamı da gelecek!”

Konuralp'ten açıklama

RTÜK Üyesi Okan Konuralp de toplantıda alınan kararları sosyal medya paylaşımı ile değerlendirdi.

Konuralp, “RTÜK, VOA, DW ve Euronews’e lisans başvurusu için 72 saat süre tanıdı. Oy çokluğuyla alınan karar SETA’nın 2019’daki fişleme niteliğindeki uluslararası medya raporunun bir uygulaması. Lakin, uluslararası medyanın baskılanmasına yönelik bu hamle de başarısızlığa mahkumdur.” ifadelerini kullandı.