RTÜK üyesinden genelge tepkisi: Büyük ‘medya ekonomisi’ kavgasının işaretidir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp, Resmi Gazete’de yayınlanan “Basın ve Yayın Faaliyetleri” konulu genelgeye sosyal medya paylaşımı ile tepki gösterdi.

Genelge metninin görselini paylaşan Konuralp, şu mesajı verdi:

“Ekteki genelgenin sansür hamlesi olması bir yana… İktidar medyasının isteği doğrultusunda yayınlanan genelge, büyük ‘medya ekonomisi’ kavgasının işaretidir. İzlenirlik, saygınlık ve reklam geliri düştükçe, rakiplere Cumhurbaşkanlığı yoluyla ve millilik söylemiyle müdahale!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede şu talimatlar verilmişti:

“Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek. Bu itibarla milli ve manevi değerlerimize uymayan yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayım faaliyetleri aracılığıyla aile kurumunu, çocukları ve gençliği hedef alan tehdit ve tehlikelerin yayılımının önlenmesi hususunda tüm kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi, yöneticiler tarafından sürecin titizlikle takibinin ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.”