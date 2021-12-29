RTÜK'ten 3 kanala ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan toplantıda Halk TV, Fox TV ve TELE 1’e para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

RTÜK Üyesi Okan Konuralp, cezalara ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“RTÜK, kurum başkanı Ebubekir Şahin’in ‘kutlu davanın vazgeçilmezi’ olarak nitelendirdiği Berat Albayrak’ı küçük düşürdüğü gerekçesiyle Halk TV’ye para cezası verdi. Konu: Nun Vakfı’na yapılan orman arazisi kiralamasının usulsüz olduğuna dair Kiptaş raporu. Bu vesileyle anımsatmakta yarar var: Albayrak’ın bakanlıktan istifası, kardeşinin yönettiği medya kuruluşlarında dahi yayınlanmamıştı. Velhasıl Albayrak, istifası yayınlanmayınca küçük düşmüş/düşürülmüştü zaten. EPDK da Fox Haber tarafından küçük düşürüldüğü gerekçesiyle RTÜK’e başvurdu; istediğini aldı. RTÜK, Fox’a da idari para cezası verdi. Para cezası alan son kanal TELE1 oldu. Tüm kararlar oyçokluğuyla alındı, kamuoyunun bilgisine sunarım. Son söz: Gelecek güzeldir! İnanın!”

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı ise sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

“Barış Terkoğlu’nun Nun Vakfı’yla ilgili müfettiş raporundan bölümler okumasını vakfın kurucusu Berat Albayrak’ın şikayeti üzerine, küçük düşürmekten Halk TV’ye yüzde 2, EPDK’nin ‘bugün benzine zam yok’ açıklamasının ana haberde eleştirilmesi nedeniyle de Fox’a yüzde 2 para cezası verildi. Uğur Dündar’ın yaptığı Demokrasi Arenası programında emekli amiral Türker Ertürk’ün ‘Atatürk’e düşmanlık olsun diye pistin ortasına inşaat yaptılar’ sözleri ve iktidara yönelik eleştirileri nedeniyle Tele 1’e yüzde 2 para cezası verildi. Karalar oyçokluğuyla alındı.”