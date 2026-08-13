RTÜK'ten 4 dijital platforma müstehcenlik ve LGBT cezası

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gündemdeki yayın ihlallerini değerlendirmek üzere toplandı. Toplantının ardından Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı bulunan dört büyük dijital yayın platformuna ilişkin dikkat çeken kararlar açıklandı.

RTÜK; HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+ kataloglarında yer alan bazı yapımların 6112 sayılı Kanun’daki yayın hizmeti ilkelerini ihlal ettiğine hükmetti. Platformlara içeriklerin katalogdan çıkarılmasının yanı sıra idari para cezaları verildi.

HBO Max’a yüzde 3 idari para cezası

RTÜK, HBO Max’te yayınlanan “Bang My Box: The Robin Byrd Story” adlı belgeseli incelemeye aldı.

Üst Kurul, yapımın 6112 sayılı Kanun’un genel ahlak, ailenin korunması ve müstehcenliğe ilişkin hükümlerini ihlal ettiğine karar verdi. HBO Max’a söz konusu içeriğin katalogdan çıkarılması ve yüzde 3 idari para cezası uygulanmasına hükmedildi.

Prime Video’ya yüzde 5 ceza

Prime Video’da yayınlanan “Spartacus: House of Ashur” adlı dizi de RTÜK’ün gündemindeydi.

Kurul; yapımdaki yoğun şiddet, kan ve uzuv kopması sahnelerinin yanı sıra müstehcen içerikleri gerekçe gösterdi. Dizinin, “Müstehcen olamaz” ve “Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükümlerini ihlal ettiğine karar verildi.

Prime Video’ya içeriğin katalogdan çıkarılması ve yüzde 5 idari para cezası uygulandı.

Netflix’e “Heartstopper: Sonsuza Dek” yaptırımı

RTÜK’ün yaptırım kararı aldığı bir diğer platform Netflix oldu. Kurul, “Heartstopper: Sonsuza Dek” adlı filmi değerlendirdi.

RTÜK, yapımdaki LGBTQ+ ilişkilerinin sunuluş biçiminin Türk aile yapısı, manevi değerler ve genel ahlak anlayışına aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu gerekçeyle Netflix’e filmin katalogdan çıkarılması ve yüzde 3 idari para cezası verildi.

Disney+’a “A Teacher” dizisi nedeniyle ceza

Disney+’ta yayınlanan “A Teacher” isimli dizi de yaptırım kapsamına alındı.

RTÜK, bir öğretmen ile reşit olmayan öğrencisi arasındaki ilişkiyi konu alan yapımda, yetişkin öğretmenin öğrenciye yönelik istismar niteliğindeki davranışlarının bazı sahnelerde romantikleştirildiğini ve erotikleştirildiğini değerlendirdi.

Üst Kurul, bu sunumun çocuk istismarının niteliğini belirsizleştirdiği ve olağanlaştırılma riski taşıdığı gerekçesiyle Disney+’a içeriğin katalogdan çıkarılması ve yüzde 5 idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Dört platformda içerikler katalogdan çıkarılacak

RTÜK kararlarıyla birlikte dört farklı dijital platformdaki dört yapım yaptırıma konu oldu. HBO Max ve Netflix’e yüzde 3, Prime Video ve Disney+’a ise yüzde 5 idari para cezası uygulanırken, incelemeye konu içeriklerin kataloglardan çıkarılmasına karar verildi.