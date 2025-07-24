RTÜK’ten dört kanala ceza! TELE1 5 gün yayın karartacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne yönelik ifadeleri ile kamu sorumluluğunu ihlal ettiği gerekçesiyle TELE1'e, devlet büyüklerine yönelik açıklamalar nedeniyle TELE1 ve Halk TV'ye, ticari iletişim kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle NR1 Türk'e ve usulsüz yayınlar nedeniyle YILDIZ EN'e idari yaptırımlar uyguladı.

RTÜK'ün gerçekleştirdiği son Üst Kurul toplantısında, TELE1'de yayınlanan "4 Soru 4 Yanıt" programında Merdan Yanardağ'ın 15 Temmuz ile ilgili sözleri değerlendirmeye alındı. Yanardağ'ın "15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi", "Bu darbenin temel sorumlusu AK Parti iktidarıdır" ve "Ben 15 Temmuz'da kutlanacak bir şey görmüyorum. Yok öyle bayram" şeklindeki ifadeleri, RTÜK tarafından "toplumu ayrıştırıcı" ve 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez" ilkesine aykırı bulundu. Bu nedenle TELE1'e üst sınırdan para cezası ve 5 gün yayın durdurma cezası verildi.

Devlet büyüklerine yönelik sözlere de ceza

5 Temmuz'da TELE1'de yayınlanan "Çürüme" programı ile Halk TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programında, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın devlet büyükleri ve bakanlara yönelik ifadeleri, kişilik haklarını zedeleyici nitelikte bulundu. Yayınların, "yayınlar insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olmalıdır" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle her iki kuruluşa da üst sınırdan idari para cezası kesildi.

NR1 Türk ve YILDIZ EN'e ticari iletişim ve usulsüzlük cezası

NR1 Türk'te, klip aralarında bazı kişilerin tanıtımının yapılmasının ardından bu kişilerin kanalın "Talents" bölümünde yer alması, RTÜK tarafından "gizli ticari iletişim" kapsamında değerlendirildi. Yayın, 6112 sayılı Kanun'un 9. maddesine aykırı bulunduğu için NR1 Türk'e idari para cezası verildi.

YILDIZ EN'de yapılan tele-alışveriş yayınlarının ise yasal sürelere uymadığı ve 15 dakikalık kesintisiz yayın koşulunu sağlamadığı tespit edildi. Ayrıca TV+ logosuyla yayınlanan bir filmde müstehcen unsurlar yer aldığı belirlendi. RTÜK, bu yayın nedeniyle ilgili medya hizmet sağlayıcısına hem idari para cezası hem de katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı.