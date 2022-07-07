RTÜK'ten Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Konya Şehir Hastanesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/2828 sayılı kararı ile yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyaya, olaya ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı kararı getirilmiştir."
Konya Şehir Hastanesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/2828 sayılı kararı ile yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyaya, olaya ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı kararı getirilmiştir. pic.twitter.com/Vwo73xgHpM— RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) July 6, 2022