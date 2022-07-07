  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. RTÜK'ten Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı
Takip Et

RTÜK'ten Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Konya Şehir Hastanesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/2828 sayılı kararı ile yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyaya, olaya ilişkin haberlere yönelik yayın yasağı kararı getirilmiştir."

Doktor Karakaya'nın cenazesi gözyaşları içinde memleketine uğurlandı

Türkiye Haberleri

Doktor Karakaya'nın cenazesi gözyaşları içinde memleketine uğurlandı
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye