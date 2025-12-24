RTÜK'ten düşen uçakla ilgili yayın uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan ve düşen hava aracına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgi ve iddialarla ilgili uyarıda bulundu.

Kurul, söz konusu olayla ilgili gelişmelerin resmi makamlar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, doğrulanmamış paylaşımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giderken düşen hava aracına ilişkin gelişmeler, resmi makamlar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu süreçte, doğrulanmamış bilgi ve iddiaların paylaşılmaması, yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların esas alınması büyük önem taşımaktadır. Tüm yayıncı kuruluşların gerekli özeni göstereceğine inanıyor, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunan sorumlu yayıncılık anlayışı için şimdiden teşekkür ediyoruz."