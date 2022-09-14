RTÜK'ten Halk TV'ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri Onur Konuralp ve İlhan Taşcı, Halk TV’ye para cezası ile 5 kez program durdurma cezası verildiğini duyurdu.

Konuralp ve Taşcı, sosyal medya hesaplarından RTÜK’ün verdiği cezaları paylaştı.

Okan Konuralp şu açıklamayı yaptı:

“RTÜK, Ali Rıza Arslan’a oğlunun kemiklerinin yedi yıl aradan sonra torba içinde teslim edilmesine ilişkin değerlendirmeleri, ‘terörün amaçlarına hizmet eden sonuçlar doğuracak nitelikte’ kabul etti; Halk TV’ye para ve 5 kez program durdurma cezası verdi. (Program: Sözüm Var) RTÜK, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun küçük düşürüldüğü gerekçesiyle de Halk TV için iki ayrı dosyadan para cezalarına hükmetti. (Programlar: Medya Mahallesi- Sözüm Var) Üç ayrı karara da Sayın İlhan Taşçı’yla birlikte karşı oy kullandığımızı kamuoyunun bilgisine sunarım.”

İlhan Taşcı’nın açıklaması da şöyle:

“RTÜK, Diyarbakır Adliyesi’nde babaya oğlunun kemiklerinin torba içinde verilmesinin eleştirildiği Sözüm Var programı nedeniyle Halk TV’ye ‘terörün amaçlarına hizmet edecek’ nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle 5 kez program durdurma yüzde 5 de para cezası verdi. Karar oyçokluğuyla. Halk TV’ye Ayşenur Arslan’ın Medya Mahallesi programında ekonomist Mustafa Sönmez ile birlikte suçla mücadele yaklaşımını eleştirdikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu küçük düşürdükleri gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi. RTÜK, bakanlara koruma kalkanı olma görevi üstlendi. Halk TV’ye 3. ceza da Sözüm Var programına katılan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın hep söylediği narco devlet eleştirisi nedeniyle yüzde 3 para cezası verildi. RTÜK’e göre, iktidarı övmek dışında her türlü sorgulama ve eleştiri artık suç sayılacak! Hedef susturulmuş Türkiye.”