RTÜK'ten HBO'daki 'Jasmine' dizisi hakkında inceleme, Asena Keskinci'nin yeni dizisi inceleme başlatıldı, neden inceleme başlatıldı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayın platformu HBO'da yayımlanan "Jasmine" adlı dizi hakkında inceleme başlatıldığını kamuoyuna duyurdu.

Yapılan resmi açıklamada, dizinin "Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef aldığı" ve "millî ve manevi değerlerle çelişen unsurlar" barındırdığı gerekçesiyle harekete geçildiği belirtildi.

RTÜK, yapımın kadını istismar eden sahneler içerdiğini ve genel ahlak kurallarına aykırı olduğunu ifade ederek harekete geçti.

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Kamuoyunun Dikkatine, dijital bir platformda yayımlanan "Jasmine" adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.

RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz.

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır.

Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Başrol oyuncusu Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu

dizinin başrolünde yer alan Asena Keskinci, yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekmeden önce geçtiğimiz haftalarda eski dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialarla gündem olmuştu.

2007-2010 yılları arasında yayımlanan popüler çocuk dizisi 'Bez Bebek'te rol alan ikiliden Keskinci, yıllar sonra yaptığı açıklamalarda, Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Keskinci ayrıca, ailesinin boşanmasının sebebi olarak da dolaylı yoldan Akın'ı işaret etmişti.