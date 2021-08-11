RTÜK'ten kanallara yangın cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün yangın yayınları gündemi ile toplandı.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapıtı:

“Bugün Üst Kurulda, beni ‘ihsası reyde’ bulunmakla suçlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in teklifiyle toplantıya katılmam engellendi ve salondan ayrılmak zorunda bırakıldım Gerekçe yangın haberlerine sansürü kamuoyuna duyurmak! Konuya ilişkin birazdan ayrıntılı açıklama yapacağım.”

Toplantıda, KRT, Fox TV, Haber Türk, Halk TV ve Tele 1’in orman yangınlarına ilişkin yayınları, hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporları ışığında incelendi. Toplantıda KRT, Fox TV, Haber Türk, Halk TV ve Tele 1’e oyçokluğu ile ceza kesildi. Ceza talepleri, “kriz zamanı habercilik etiğinden uzak yayın yapmak”, “belirli konuların sürekli gündemde tutularak algı oluşturmak”, “gerilimi artıracak yorum yapmak” ve “kaygı verici görüntülerin, abartılı seslendirme tarzı, alev ve duman görüntüleri eş zamanlı olarak aktarmak” gerekçelerine dayandırıldı. Taleplerden birinde “Muhabir de mağdurlardan biri olmuş ve yaşadığı bireysel stresi abartılı bir şekilde aktarmıştır.” gerekçesinin kullanılması dikkat çekti.

Toplantının ardından RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“RTÜK’ün bugünkü toplantısı, çökmekte olan bir siyasi iradenin hezeyanlarına sahne oldu. Meraklısı için not: ‘Hezeyan’ saçmalama, demek. Kurul üyemiz İlhan Taşcı, ihsas-ı rey yaptığı gerekçesiyle, -Ebubekir Şahin’in talebiyle- oy çokluğuyla toplantıdan çıkartıldı.

"Siyasilere de sansür uygulandı"

Bu karar kurulun hukuk tanımaz hezeyanlarının ilk örneğiydi. Devamında, muhabirinin ‘O kadar hızlı geliyor ki alevler, kabus gibi…’ ifadesini de kullandığı canlı yayını nedeniyle FOX TV’ye para cezası verdi. RTÜK, Ebubekir Şahin’in ‘Yangın haberlerine sansür’ talimatına yönelik -aralarında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘Ağır sansür altındayız’ tepkisinin de olduğu- açıklamaları, yorumlarıyla haberleştiren kanalları da cezalandırdı; yani doğrudan siyasilere de sansür uyguladı.

RTÜK, Fatih Altaylı’nın aşı karşıtlığını hiçbir bilimsel veriye dayanmaksızın sürdürenlere yönelik tepkisi nedeniyle Habertürk’ü de cezalandırdı. Aşı karşıtları eminim ‘RTÜK’ün bu akıl/ bilim dışı desteğini’ unutmayacaktır. CHP Milletvekili Atila Sertel’in Mehmet Barlas hakkındaki sözlerine de siper olan RTÜK, sansür talimatına tepkiler de dahil orman yangınlarıyla ilgili yayınları nedeniyle 6 kanala, toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza verdi.

Son sözüm şu olsun: Doğru durduğumuz için eğriler belasını bulmaktadır ki bela da ‘İçinden çıkılması güç durum’ demektir. Biten bir dönemin hezeyanlarına kapılmadan hep birlikte yolumuza devam edeceğiz; ‘Herkes için adalet’ diyerek. Kimsenin şüphesi olmasın, başaracağız…”

Şahin: Olayların çarpıtılmamasını rica ederim

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise toplantının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Üst Kurul toplantısı öncesinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ihsas-ı rey yapan Üyemiz Sayın İlhan Taşçı’nın sadece ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıdan çıkarılmasını müzakere ettik. İlgili mevzuat çerçevesinde Üst Kurul’da yapılan oylama sonucunda RTÜK Üyesi Sn. Taşçı’nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır. Gerçek budur. Olayın çarpıtılmamasını rica ediyorum.”

RTÜK'ün uyarısı

RTÜK, 11 Ağustos’ta, orman yangınlarına ilişkin yayınlarla ilgili televizyon kanallarının yöneticilerini uyarmıştı. RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı’nın açıkladığı uyarı metninde; “Yayıncı kuruluşlarımız haberlerinde halkı yanlış yönlendirebilecek üsluptan sakınmaları ve abartılı ses ve görüntülere yer vermemeleri gerekmektedir.” denilmişti. RTÜK uyarısında, “Bu minvalde yayıncı kuruluşlarımızdan bu ve bunun gibi afet durumlarında özel itina beklediğimizin altını çizerek, aksi durumun çeşitli yaptırımları doğuracağını hatırlatırız.” ifadeleri kullanılmıştı.