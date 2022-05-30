RTÜK'ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yayınlayan kanallara ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal gerekçesiyle Tele 1, KRT, Halk TV ve Flash Haber TV'ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Kurul, haftalık olağan toplantısında, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve ENSAR Vakfı'nın, haklarında yapılan yayınlara ilişkin şikayet başvurularını değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı açıklamayı yayınlayan televizyon kuruluşlarının yasa ihlali yaptığı gerekçesiyle, Tele 1, KRT, Halk TV ve Flash Haber TV'ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Üst Kurul, söz konusu yaptırımı, 6112 sayılı Kanun'da geçen "Yayın hizmetleri,... Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz." ifadelerinin ihlali gerekçesiyle verdi.

FOX TV ve Tele 1'e idari para cezası

Kurul ayrıca, FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin yayın sırasında kullandığı ifadeler ve bardağı kameraya doğru fırlatmasının, sunulan haberle bağdaşmayan bir tavır olduğuna karar verdi.

Tepeli'nin yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğine hükmeden Kurul, FOX TV'ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Üst Kurul, "TBMM'de seçilmiş üyelerden oluşan RTÜK'ün aldığı kararları iftira ve hakaret unsurlarıyla aşağılayıcı dil kullanarak eleştirdiği gerekçesiyle" Tele 1'e de idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Cezalara tepki

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, alınan karar ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“RTÜK, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülkeyi sarsacak, manşet haber niteliğindeki açıklamaları ve ifşa ettiği belgeleri yayınlayan Tele1, KRT, Flash ve Halk TV’ye oyçokluğuyla tavandan yüzde 3 para cezası verdi. Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir.

RTÜK yayıncılara ‘Kılıçdaroğlu’nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayınlarsanız ceza keserim, sansürlerim’ gözdağını veriyor. Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefetin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir.

Türgev ve Ensar’ın şikâyet dilekçelerine verilen sayı numarasının mürekkebi kurumadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, özel talimatla akşam rapor hazırlattı. Yüzlerce şikâyet dilekçesi aylardır hatta yıllardır işleme bile alınmazken şimdi bu neyin telaşı, kimlere yaranma arayışı!!!”

"Kılıçdaroğlu’nu susturma planının parçası olduğunu resmileştirmiştir"

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Okan Konuralp ise, sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

“RTÜK, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun TURKEN Vakfıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları eşzamanlı yayınlayan dört tv kanalına para cezası verdi. RTÜK bu kararıyla doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu’nu susturma planının parçası olduğunu, bile isteye resmileştirmiştir.

Cezaların hukuki muhataplarının KRT, TELE1, FLASH HABER ve HALKTV olması, anamuhalefet liderini susturma çabalarının üstünü örtmeye yetmez! Üstelik, tv’lere verdirtilen cezalar yoluyla da muhalefeti susturabileceğini düşünmek, bir tükenmişlik halinin tezahürüdür.

Marx ve Zizek’ten esinlenerek, durumu şöyle tanımlıyorum: ‘Susturamayacaklarını biliyorlar yine de yapıyorlar. Çünkü ellerinden başka bir şey gelmiyor!’ Bugün itibariyle demokrasiden yana olanların sustuğunu, tarihin yazmadığını da anımsamak gerekir; umutsuzluğa kapılmayın.

Son not: Selçuk Tepeli’nin tarımın ve çiftçilerin durumuna ilişkin itirazını/ üzüntüsünü yayın masasındaki bardağa vurarak ifade etmesinden de bir ihmal çıkartan RTÜK, FOX TV’ye de para cezası verdi. Tüm kararlar oy çokluğuyla alındı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur!”