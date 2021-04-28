RTÜK'ten KRT, Tele 1 ve Kanal D'ye para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), KRT'deki "Şimdiki Zaman", Tele1'deki "Ankara Rüzgarı" programları ile Kanal D'nin "Camdaki Kız" dizisine, kanuna aykırı ifadelerin yayımlanması ve yayın haklarını ihlalleri gerekçesiyle idari para cezası verilmesine karar verdi.

Üst Kuruldan yapılan yazılı açıklamaya göre RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını inceledi.

RTÜK üyeleri toplantıda, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuk olduğu "Şimdiki Zaman" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yargı kurumlarına ve AK Parti'ye yönelik ifadelerinin eleştiri sınırlarını aşan, aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte olduğuna kanaat getirerek, yayıncı KRT'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

Üst Kurul, Tele 1'de yayınlanan "Ankara Rüzgarı" programının konuğu siyasetçi Rifat Serdaroğlu'nun, AK Parti'ye yönelik sarf etmiş olduğu sözlerinden dolayı Tele 1'e idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Açıklamada, RTÜK üyelerinin, "Camdaki Kız" dizisinin bazı sahnelerinde milli, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil eden, toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadını istismar eden nitelikte görüntülerin yer aldığını belirlediği ifade edildi.

6112 sayılı Kanun'da belirtilen "yayınlar manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ve "kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Üst Kurul, Kanal D'ye idari para cezası verilmesine karar verdi.