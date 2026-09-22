RTÜK'ten Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) medya kuruluşlarına uyarı geldi.

Üst Kurul, özellikle olay anına ilişkin şiddet içeren ve travmatik görüntülerin paylaşılmaması gerektiğini bildirirken, doğrulanmamış bilgilere karşı da dikkatli olunmasını istedi.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Turgutlu'daki olayın Üst Kurul tarafından hassasiyetle takip edildiği belirtildi. Yayınlarda toplumsal huzur ve kamu düzeninin yanı sıra çocukların ve gençlerin ruh sağlığının da gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

RTÜK'ün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır. Bu kapsamda, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca yetkili resmi makamların yapacağı açıklamaların esas alınması, olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması, kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir. Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."