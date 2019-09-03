RTÜK'ten Netflix açıklaması
RTÜK Başkanı Şahin internetten yayıncılık için lisans başvurusu yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Şahin, Netflix, BLU TV, PUHU TV, Turkcell, Vodafone, Digitürk, TİVİBU gibi yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluş tarafından lisans ve izin başvurusu yapıldığını açıkladı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin internetten yayıncılık için lisans başvurusu yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Netflix'in başvuruda bulunmadığı, Türkiye'den çıkmaya hazırlandığı iddia edilmişti.
Şahin'in açıklaması:
Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/EQ3vK7289V— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 3, 2019
Az sabretseydiniz keşke. Yalan yanlış bilgilere itibar etmeyin artık. Kamuoyuna da yanlış bilgi vermeyin. Her şey yolunda sakin olun. 👍 https://t.co/ZlkbLiSkyv— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 3, 2019