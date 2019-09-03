RTÜK'ten Netflix açıklaması

03 Eylül 2019

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin internetten yayıncılık için lisans başvurusu yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Netflix'in başvuruda bulunmadığı, Türkiye'den çıkmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

Şahin'in açıklaması:

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/EQ3vK7289V — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 3, 2019