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RTÜK'ten Netflix açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin internetten yayıncılık için lisans başvurusu yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Şahin, Netflix, BLU TV, PUHU TV, Turkcell, Vodafone, Digitürk, TİVİBU gibi yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluş tarafından lisans ve izin başvurusu yapıldığını açıkladı.

RTÜK'ten Netflix açıklaması
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin internetten yayıncılık için lisans başvurusu yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Netflix'in başvuruda bulunmadığı, Türkiye'den çıkmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

Şahin'in açıklaması:

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