RTÜK'ten 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi açıklaması

Bir televizyon kanalında yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" adlı dizinin yayınının durdurulmasına ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den bir açıklama geldi.

Şahin, "toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olan sahneleri sebebiyle" dizinin yayınının ve yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına karar verildiğini ifade etti.

"Ailenin korunmasına aykırı olan sahneler"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun son Üst Kurul toplantısında toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olan sahneleri sebebiyle ağır müeyyideler uyguladığı, NOW TV’de yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi hakkında İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince dizinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince dizi ile ilgili alınan karar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği gibi şeref ve haysiyet, toplumsal yaşamda her bireyin sahip olduğu kişisel değerlerdendir. Kişilerin şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırılar kimi zaman yazı ile gerçekleşebileceği gibi kimi zaman da davranışlar ile ortaya çıkabilmektedir."

Şeref ve haysiyet vurgusu

Açıklamada, yasaların kişilerin şeref ve haysiyetini hedef alan sözlü ve yazılı saldırıların radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşmesi durumunda RTÜK'e önemli sorumluluklar yüklediği ifade edildi:

"Yasalar kişilerin şeref ve haysiyetini hedef alan bu tür sözlü ve yazılı saldırıların radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşmesi durumunda kurumumuza önemli bir sorumluluk yüklemiştir.

Belirtmek gerekir ki, özellikle televizyon yayınlarında hem söz hem de görüntünün bir arada bulunması, haysiyete yönelik saldırının etkisini daha da artırmaktadır. Radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinin tekrarlama olasılığının yüksekliği nedeniyle, saldırı sona ermiş bile olsa etkilerinin devam edeceği yönünde öğretide karine oluştuğu bilinmektedir.

Bu kapsamda, 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”un “Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu” başlıklı 6’ncı maddesi; “Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez.” hükmünü içermektedir."

Anayasa maddesi hatırlatıldı

Son olarak açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ayrıca, Anayasa’nın “Mahkemelerin Bağımsızlığı” başlıklı 138’inci maddesi; “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmünü içermektedir.

Üst Kurulumuz İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca anılan mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi normlar hiyerarşisi bakımından Anayasal bir zorunluluk olup, ihlal durumunda ilgili konunun 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde düzenlenen yayın hizmeti ilkeleri kapsamında değerlendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."