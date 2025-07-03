RTÜK'ten Sözcü TV ve TELE1’e üst sınırdan ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkelerine aykırı içerikler nedeniyle Sözcü TV ve TELE1'e en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Sözcü TV'de yayınlanan 'Para Politika' programında konuk olan Dr. Murat Kubilay'ın "Türkiye Müslüman bir ülke değildir" sözleri hakkında inceleme başlatıldı. Üst Kurul toplantısında yapılan değerlendirmede, söz konusu ifadenin toplumu ayrıştırıcı, nefret duygularını tetikleyici olduğu ve milli-manevi değerlerle çeliştiği belirtildi.

Sözcü TV'ye program durdurma ve para cezası

Ayrıca, "Türkiye Müslüman bir ülke değildir" ve 'İslam'ın siyasileştirilmişliği' gibi ifadelerin toplumsal barışı tehdit edebileceği, kutuplaşmaya zemin hazırlayabileceği vurgulandı. Yayının, genel ahlak ve aile değerleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle Sözcü TV'ye program durdurma ve en üst sınırdan para cezası yaptırımı uygulandı.

TELE1'e üst sınırdan idari para cezası

TELE1 kanalına da '4 Soru 4 Yanıt' programında kullanılan ifadeler nedeniyle ceza verildi. RTÜK, programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane mitingindeki konuşmasının tekrar tekrar verilmesi ve 'Cunta Başkanı' ifadesinin alt yazıyla desteklenmesini eleştiri sınırlarını aşan, küçük düşürücü nitelikte buldu.

RTÜK, söz konusu yayının 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" ilkesinin ihlal edildiğini belirterek TELE1'e de üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.