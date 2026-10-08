RTÜK'ten Sözcü TV'ye para cezası

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), mahkeme kararıyla yayımlanması kesinleşen cevap ve düzeltme metnine yayınında yer vermediği gerekçesiyle Sözcü TV'ye idari para cezası verdi.

RTÜK'ün açıklamasına göre, kanalın cevap ve düzeltme hakkına ilişkin ihlali, Üst Kurulun bu haftaki toplantısında değerlendirildi.

Bakanlık, Antarktika haberi için yargıya başvurdu

Sürece konu olan, ana haber bülteninde yayımlanan "kutup'laştırma" başlıklı haberde, "Antarktika'ya giden bilim ekibinde yer alan kişilerin liyakatsiz olduğu ve gezi amaçlı gidildiği" iddiaları yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu haber üzerine cevap ve düzeltme metninin yayımlanması için Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Ankara 48. Asliye Ceza Mahkemesi, "Tekzip Talebinin Kabulüne" kesin olarak karar verdi.

Cevap ve düzeltme hakkının ihlal edildiği belirtildi

Açıklamada, Sözcü TV'nin mahkeme kararına rağmen söz konusu metni yayımlamadığı bildirildi. Üst Kurul, bu nedenle kanalın 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yer alan "Kişi veya kuruluşların cevap ve düzeltme hakkına saygılı olmak zorundadır" hükmünü ihlal ettiğine karar vererek idari para cezası uyguladı.