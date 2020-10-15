RTÜK'ten Spotify ile ilgili açıklama

15 Ekim 2020

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Spotify'in yasal süre içerisinde müracaatını yaptığını ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklara başladığını bildirdi.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, "Mevzuatımız gereği müzik alanında isteğe bağlı yayın hizmeti veren uluslararası bir kuruluş olan Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yapmış ve lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıklar başlatmıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloga açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir. Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

RTÜK, pazartesi günü yaptığı açıklamada, internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığı tespit edilen, aralarında Spotify ile Foxplay'in de bulunduğu 4 internet sitesine 72 saat süre tanındığını duyurmuştu.