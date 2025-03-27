RTÜK’ten SZC TV, Halk TV, Tele 1 ve Now Haber’e ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu geçtiğimiz günlerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile başlayan protesto eylemlerine ilişkin yayın yapan kanalları uyarmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açıklamasında "Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz." demişti.

RTÜK İBB'ye yönelik soruşturma sırasındaki yayınları nedeniyle SZC TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1'e yüzde 5 para cezası ile 5 kez program durdurma cezası verdiği öğrenildi. Ayrıca yayınlarda eleştiri sınırının aşıldığı gerekçesiyle, NOW TV'ye yüzde 2, SZC TV, Halk TV ve Tele1'e, yüzde 3 para cezası kesildi.

SZC TV'ye 10 gün ekran karartma cezası

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı cezaları şöyle duyurdu:

-SZC TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Kanal aynı maddeden 8/1/b ceza alması halinde lisansı iptal edilecek.

-Tebliğin ardından SZC TV’nin 10 gün boyunca 7/24 ekranı karartılacak. Ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak.

Tele 1 ve Halk TV'ye para cezası ile program durdurma

CHP lideri Özgür Özel’in Saraçhane mitingindeki eleştirileri ve boykot çağrılarını yayımlayan Halk TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez de program durdurmaya karar verildi.

Halk TV’ye ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın ”Elinde terazi olan bu darbecilere karşı hep birlikte direneceğiz” sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.

Tele 1’e Haber 13 programında da CHP lideri Özgür Özel’in bahse konu Saraçhane mitingindeki eleştirileri ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yaparak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği iddiasıyla yüzde 5 idari para cezası ile 5 kez de program durdurma cezası çıktı.

Tele 1’e ayrıca Sabah Pusulası programında RTÜK Başkanına yönelik değerlendirmeler nedeniyle de yüzde 3 idari para cezası kesildi.

Now TV’ye Orta Sayfa programında Ekrem İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili işlemlerin “hukuka aykırı ve talimatlarla yapıldığı” yorumları gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası verildi.

Fatih Altaylı ve Flu Tv'ye 72 saat süre

RTÜK ayrıca Youtube kanalından yayın yapan gazeteci Fatih Altaylı ve Flu Tv için de 72 saat içerisinde lisans başvurusu yapmadıkları takdirde erişim engeli getirme kararı aldı.