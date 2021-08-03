RTÜK'ten 'yangın görüntüleri uyarısı' ile ilgili açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) televizyon yayıncılarına gönderdiği "Sadece yanan alanların ısrarla ekranlara taşınması, kaos havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır." ifadelerini içeren mesaj tartışma yarattı. RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, mesaja ilişkin; "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin gönderdiği mesajda televizyon yöneticilerine 'Yangınları göstermeyin yoksa size en ağır cezayı veririm' diye tehdit savuruyor" açıklaması yapmıştı.

RTÜK Başkanlığı, mesaj için açıklama yaptı. Açıklamada, mesaj için “RTÜK'ün medya kuruluşlarını, tarafların imza altına aldığı Yayıncılık Etik İlkeleri çerçevesinde uyarması kadar doğal bir şey yoktur." denildi.

Açıklama şöyle:

"Ülkemizdeki radyo ve televizyon yayıncıları, TBMM’de millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Yasa çerçevesinde faaliyet göstermektedirler. Ayrıca RTÜK tarafından paydaşlarla birlikte hazırlanan ve yayıncılarımızın altına imza koyduğu Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri ortadadır. Bütün yayıncılarımız yayıncılık ilkelerinin farkındadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anayasa ve Kanunla teşekkül etmiş resmi yayıncılık otoritesidir. RTÜK’ün yayıncı kuruluşlarla teması doğaldır ve bu ilişkiler görevleri arasındadır. RTÜK Başkanlığı, Yasanın verdiği yaptırım yetkisinden önce yayıncı kuruluşlarla diyalog halinde yayınlardaki eksikleri istişare etmektedir. Gerekli hallerde uyarılar doğrudan muhatap Genel Yayın Yönetmenine iletilmektedir.

"Kişiye özel olarak gönderilmiştir"

RTÜK Başkanlığı tarafından yapılan her olumlu ve yapıcı açıklamayı kamuoyuna farklı bir şekilde sunma çabası manidardır. Üst Kurul Başkanlığımız açık kapı iletişim politikasıyla hareket etmektedir.

Bugün ülkemizdeki yayıncı kuruluşlara ilettiğimiz mesaj yayıncı kurumların tepe yöneticilerine 'kişiye özel' olarak gönderilmiştir. Mesaj, diyalog çabamızın bir parçası olarak gizli ve saklı olmayan ilgili kanun maddelerinin ve yayıncılık etik ilkelerinin hatırlatmasıdır. RTÜK'ün medya kuruluşlarını, tarafların imza altına aldığı "Yayıncılık Etik İlkeleri" çerçevesinde uyarması kadar doğal bir şey yoktur. Zira, bu ilkeler konusunda hassas davranılmasını istemek ve ikazda bulunmak yayıncılık alanını düzenleme ve denetleme görevi olan RTÜK’ün sorumluluğudur.

Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri'nin 15. Maddesi yani 'Savaş, terör amaçlı saldırı, doğal afet ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında sağduyulu ve sorumlu davranmak; toplumda korku ve infial oluşturabilecek yayınlardan kaçınmak' bölümü tüm yayıncılarımız tarafından kabul görmüş ve imzalanarak kayıt altına alınmıştır. Hal böyleyken bu hatırlatmaları yapmayı, farklı yerlere çekme çabalarını art niyet olarak görüyoruz."