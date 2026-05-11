Ruhi Çenet hantavirüse mi yakalandı? Ruhi Çenet hantavirüs pozitif mi?

Dünya yeni bir kabusla baş etmeye çalışıyor. Hantavürüs vaka sayısı artarken Ruhi Çenet ile ilgili de sosyal medyada paylaşımlar geliyor. İddiaya göre Çenet'in hantavürüs testi pozitif çıktı. Peki bu doğru mu?

Ruhi Çenet hantavirüse mi yakalandı?

Sosyal medyada Ruhi Çenet ile ilgili paylaşımlar yapılırken bu iddialar henüz gerçeği yansıtmıyor. Çenet kontrol amaçlı karantinada olduğunu belirtmişti.

Ünlü yayıncı virüs sonrası düğüne katıldığı iddialarını ise yalanladı. Fotoğrafın daha önce çekildiğini belirtti.