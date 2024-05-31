Rumeli Hisarı'nda 125 metrelik tünel ortaya çıkarıldı

Tünelin hisarı boydan boya geçerek Doğatepe yönüne doğru uzandığını ifade eden Mahir Polat, farklı kollarla başka kanallara bağlantı emareleri tespit ettiklerini de vurguladı.

Tünele ilişkin arkeometri çalışma metoduyla harç, malzeme ve yapım tekniği analizleri yapılacağını dile getiren Polat, "Bu restorasyonda bugüne kadar ortaya çıkmamış noktalar tek tek bu gibi örneklerle ortaya çıkıyor. İçerisinde daha farklı buluntularımız da var. Kamuoyuyla daha sonraki günlerde paylaşacağız. Bir dönem burada farklı fonksiyonların verdiği izleri de açığa çıkarmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Üç paşanın adıyla anılan kuleler ziyarete açılacak

Halk arasında İstanbul'daki yer altı geçitlerinin sıkça konuşulduğunu anımsatan Polat, bölgede yoğun yeraltı geçiş noktalarının bulunduğunu bilimsel olarak da ortaya koyduklarını belirtti. Polat, restorasyon çalışmaları tamamlandığında tüneli ziyarete açacaklarını söyledi. Rumeli Hisarı'nda Prof. Dr. Can Şakir Binan, Prof. Dr. Alper İlki, Prof. Dr. Erol Gürdal'ın da aralarında yer aldığı Bilim Kurulunca onaylı projede, hisar için konservasyon ve bakım çalışmalarını içeren bir restorasyon süreci yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli isimleri Çandarlı Halil Paşa, Zağanos Paşa ve Saruca Paşa ile anılan üç kulenin de ziyarete açılması planlanıyor.