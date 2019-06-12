Rus Büyükelçi: Rusya'nın S-400 duruşu değişmeyecektir

12 Haziran 2019

Rusya Milli Günü, Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyonun son bölümünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükelçi Aleksey Yerhov, "Hepiniz hoş geldiniz, sizi büyükelçiliğimizde görmek mutluluk verici. Bugün Rusya'nın bağımsızlık gününü kutluyoruz. Bağımsızlık kelimesi çok doğru değil, Rusya zaten hep bağımsız bir ülkeydi. Rusya milli günü, Rusya'nın şöhretinin ve gururunun günüdür. Umarım geleneksel Rus yiyecek ve içeceklerini tatmışsınızdır." dedi.

Yerhov, Rusya'dan temmuz ayı ortasında S-400'ler için bir teknik heyet geleceğine ilişkin haberleri hatırlatan bir basın mensubunun ve Rusya'nın S-400 konusunda duruşunda bir değişiklik olup olmadığına ilişkin sorusuna şu karşılığı verdi:

"Rusya Federasyonu'nun S-400'le ilgili duruşu ve pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur, değişmeyecektir de. Rusya Federasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı birtakım taahhütler ve sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Bunları yerine getireceğiz ve herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bunun için her iki ülkenin uzmanlarının çok külfetli bir şekilde çalışması gerekecek. Bunun detayları benim için de soru işareti. Birtakım teknik gruplar bir yerlere gidecekler, hepsi ihtimaller dahilinde. Tekrar altını çizerek söylüyorum, Rusya üzerinde aldığı sorumlulukları yerine getirecek."

Büyükelçi Yerhov, F-35 programıyla ilgili yöneltilen soru üzerine "F-35 programıyla ilgili soruyu benden ziyade ABD Büyükelçiliği'nin maslahatgüzarına iletmeniz isabetli olacaktır. Burada Amerika adına konuşacak durumda değiliz." açıklamasını yaptı.

Türkiye ile Rusya arasında vizelerin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yerhov, "Vizeler konusunda Türk meslektaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Fakat konu çok teferruatlı bir konu olduğu için 5 dakikada çözülmesini düşünmek fazla iyimser bir yaklaşım olur. İnşallah çözeceğiz." diye konuştu.

Yerhov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki irtibat kanalının sürekli açık olduğunu vurgulayarak, "Liderlerimiz gerektiği kadar irtibat halindeler. Hem karşılıklı ziyaretlerde hem de uluslararası platformlarda sürekli bir araya geliyorlar. Yakın gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretler ihtimaller dahilinde." dedi.

Kaynak: AA