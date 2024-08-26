Rus enerji şirketi Gazprom'a ait petrol rafinerisinde yangın!
Rusya'nın en büyük petrol rafinerilerinden biri olan Gazprom'a ait petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi. 2 kişinin yaralandığı olay sonrasında açıklama yapan yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ve işletmenin normal çalışmasına döndüğünü açıkladı.
AA
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Omsk'taki petrol işletmesinden yapılan açıklamada, rafineride çıkan yangın sonucu teknolojik ekipmanların yanmaya başladığı belirtildi. Yangının nedeninin araştırıldığı aktarılan açıklamada, "Yangın bin metrekare alanda çıktı. 2 kişi yaralandı. Durum kontrol altında. İşletme normal şekilde çalışmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.