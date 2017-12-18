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Rus heyet Karlov soruşturması için geldi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma için gelen Rus heyet, Ankara Adliyesi'nde temaslarda bulundu

Rus heyet Karlov soruşturması için geldi
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Rusya'dan bir heyet Ankara'ya geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Rusya heyetinde savcı, güvenlik ataşesi, Acil Durum Bakanlığı ve adli tıp yetkilileri yer aldı.

Ankara Adliyesi'nde temaslarda bulunan heyet, Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma hakkında savcılık yetkililerinden bilgi aldı.

Rus heyetin, yarın Ankara Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek soruşturmaya ilişkin görüşmeler yapması bekleniyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili, aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 5 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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