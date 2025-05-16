Rus heyetten müzakerelere devam mesajı: Sonuçlardan memnunuz

Rusya-Ukrayna arasında 2022 yılında patlak veren savaşın ardından, taraflar barışı müzakere etmek üzere İstanbul'da bir araya geldi.

Rusya lideri Putin'in çağrısının ardından başlayan süreçte dün Ukrayna lideri Vİladimir Zelenskiy de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüştü. Ancak tüm Zelenskiy'nin tüm çarğılarına rağmen Putin görüşmelere katılmadı.

Karşılıklı esir takası için anlaştılar

İki tarafı da temsilen üst düzey heyetler arasında gerçekleşen görüşmelere Türkiye aracılık ederken, beklenen açıklamalar geldi. Görüşme sonrası Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Rusya'yla bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Rusya'dan müzakerelere devam mesajı

Rus heyetinin başkanı Medinskiy ise “Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız. Önümüzdeki günlerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacak. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek” dedi.