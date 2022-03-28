Rus müzakere heyeti İstanbul'da
İki ülke arasında başlayan savaşın ardından Rusya-Ukrayna heyeti müzakereler için İstanbul'da yeniden bir araya geliyor. Rus heyeti taşıyan özel uçak Atatürk Havalimanı'na inerken Ukrayna heyetinin de akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
AA
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Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor.
Rus heyeti taşıyan özel uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi. Rus heyet, ardından konaklayacağı otele geçti.
Ukrayna heyetinin de akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Müzakerelerin yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmesi planlanıyor.
Müzakereler iki gün sürecek.