Rus saldırısına hedef olan Türk LPG gemisindeki yangın söndürüldü

Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'nda tahliye işlemi sırasında saldırıya uğrayan Türk bayraklı "ORINDA" adlı LPG gemisinde çıkan yangının tamamen söndürüldüğü ve limandaki durumun güvenli hale getirildiği duyuruldu.

Ukrayna Topluluk ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gemideki yangına ilişkin son durumu paylaşarak, "16-17 Kasım gecesi İzmail Limanı'na düzenlenen saldırının ardından sivil bir gemide çıkan yangın söndürüldü. Durum kontrol altında" ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya "her gün" saldırılar düzenlediği vurgulanarak, bu saldırılarda hem kritik hem de sivil altyapının zarar gördüğü hatırlatıldı. Limanda meydana gelen tahribatın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, "Ukrayna'nın limanlarına yönelik düzenlenen her saldırı, saldırgan ülkenin sadece altyapımıza zarar verme değil, aynı zamanda küresel gıda güvenliğini de tehlikeye atma girişimidir" değerlendirmesi yapıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Mürettebat güvende

Türk bayraklı gemiye yönelik saldırının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü de ABD merkezli X platformundan açıklama yapmıştı. Açıklamada şu bilgiler paylaşılmıştı:

"Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisi Ukrayna İzmail Limanı'nda tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."