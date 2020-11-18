Rus şirketler Türkiye'deki altyapı projelerinde yer alabilir

Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Tokarev, Sputnik'e yaptığı açıklamada altyapı projeleri konusunda bakanlıklar arası mutabakat imzalandığını ve Rus şirketlerin Türkiye uygulanacak projelerde yer alabileceğini söyledi.

Tokarev, "Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile altyapıları projeleri konusunda işbirliğine yönelik mutabakat imzalandı. Rus şirketlerin Türkiye’deki projelerin gerçekleştirilmesinde yer almasına yönelik fikirler var” dedi.

Rus Demiryolları (RJD), geçen yıl eylül ayında kurumun genel müdürü Oleg Belozyorov ve TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'un

Moskova’da görüştüğünü duyurmuşt. Açıklamaya göre, iki ülke arasındaki yük taşımacılığındaki artışı ele alan taraflar, ortak projelerin gerçekleştirilmesi konusunda önemli bir potansiyel gördüklerini belirtmişti.