Rus uçakları, Halep kent merkezinin ana meydanı Sadallah El-Cabiri'ye saldırı düzenledi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus savaş uçakları kentin merkezinin ana meydanı Sadallah El-Cabiri'ye hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Rus savaş uçaklarının bugün Halep Üniversite Hastanesine yönelik saldırısında 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Halep ve İdlib'deki çatışmalar

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.