Rus ve Türk heyetleri tahıl ihracatı için İstanbul'da toplanacak
Rusya Dışışları Bakanlığı: Rus ve Türk askeri heyetleri yarın İstanbul'da tahıl ihracatıyla ilgili biraraya gelecek. Görüşmeye Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetleri de katılacak.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında yarın İstanbul'da Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi.
Ukrayna'nın işgal altında bulunan limanlarında 20 milyon tondan fazla tahıl ihraç edilmek üzere bekliyor. Görüşmelere bundan önceki görüşmelerden farklı olarak Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyeti de katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dün yaptığı telefon görüşmesinde, BM'nin Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair konular ele alınmış, Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtilmişti.