Rus Wagner paralı askerleri Mali'de iddiası

Rus haber sitesi Avia.pro'ya göre, 1 Ekim'de Rusya'dan gönderilen silah ve 4 helikopterle beraber Rus paralı askerler de Mali'ye ulaştı.

Rusya'dan havalanan ve Bamako Havalimanı'na ulaşan 2 uçaktan birinde bulunan Wagner askerleri, Rusya'nın gönderdiği helikopter, silah ve mühimmatla ülkeye giriş yaptı.

Teslimata ilişkin 1 Ekim'de Mali tarafından açıklama yapılmış, ancak Wagner askerlerine dair bilgi paylaşılmamıştı.

MI-171 tipi 4 helikopter, silah ve mühimmatı Mali Savunma Bakanı Sadio Camara teslim almıştı.

Camara, silah ve mühimmatların, Rusya'nın armağanı olduğunun altını çizerek, MI-171 tipi 4 helikopterin ise satın alındığını söylemişti.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı askerlerinin, Mali'de konuşlanacağına dair iddialar, Fransa ve AB ülkelerini harekete geçirmişti.